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17.08.18 / 18:46 Новости / Петербург и Ленобласть

Депутат Четырбок займется заброшенными зданиями

После происшествия с изнасилованием в одном из таких зданий

Фото АБН

Председатель комитета по законодательству Петербурга Денис Четырбок планирует заняться проблемой заброшенных зданий города. Об этом он заявил в пятницу.

Поводом для поднятия вопроса стал инцидент с изнасилованием девушки в одном из заброшенных зданий на проспекте Ветеранов. По словам депутата, местные жители неоднократно обращались с просьбами «законсервировать» строение, которое представляет опасность для горожан. Сообщается, что письмо с требованием обратить внимание на все заброшенные здания города уже направлено на имя главы администрации.

Добавим, тем временем в Москве обнаружили заброшенный отдел ФМС с забытыми документами. Среди них были паспорта, архивные бумаги и уголовные дела. Следователи уже начали проверку по факту обнаружения документов. Напомним, федеральная миграционная служба была упразднена в 2016 году по указу президента РФ. Ее функции передали МВД.

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