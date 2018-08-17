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17.08.18 / 20:24 Новости / Россия и мир / Экономика

Центробанк назвал дополнительный фактор влияния на курс рубля

Фото: АБН

Центробанк назвал дополнительный фактор влияния на курс рубля. Соответствующее заявление регулятор сделал в пятницу.

По мнению Центрального Банка, крупные выплаты дивидендов приводят к изменению рублевого курса. Регулятор отметил, что в конце июля – начале августа в России завершился период выплаты дивидендов. В текущем году их объем вырос на 30% год к году, утонили в Центробанке.

Регулятор пояснил, что некоторые компании продают валюту для осуществления выплаты дивидендов. Это укрепляет рубль. При этом, часть инвесторов являются иностранными. Они переводят дивиденды обратно в валюту, что снижает курс рубля.

Напомним, неделю назад, 10 августа, курс рубля на открытии торгов резко снизился. Стоимость доллара стала больше 67 рублей. Падение рублевого курса продолжалось в течение текущей недели. В пятницу доллара по курсу ЦБ составила 66,87 рублей. На торгах Московской биржи в пятницу в 20:11 часов – 67,4275 рублей.

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