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17.08.18 / 18:13 Новости / Петербург и Ленобласть

Фонд капремонта проверил строительные леса по 50 адресам в Петербурге

Фонд планирует завершить проверки к середине следующей недели

фото: pixabay.com

Фонд капитального ремонта проверил на безопасность строительные леса по 50 адресам в Петербурге. Об этом в пятницу сообщили в администрации города.

Подрядным организациям, по адресам которых выявили нарушения, выдали предписания на устранение замечаний. Наиболее серьезные нарушения связаны с установкой лесов без огнезащиты и отсутствие настилов на лесах.

Всего в настоящее время строительные леса установлены по 122 адресам. Фонд планирует завершить проверки к середине следующей недели.

Напомним, во вторник на Гражданской улице во время капитального ремонта фасада дома №8 обрушилась часть строительных лесов. В результате пострадали пятеро рабочих, трое из которых госпитализировали. Позднее один из пострадавших скончался в больнице.

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