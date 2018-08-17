Фонд капремонта проверил строительные леса по 50 адресам в Петербурге Фонд планирует завершить проверки к середине следующей недели

Фонд капитального ремонта проверил на безопасность строительные леса по 50 адресам в Петербурге. Об этом в пятницу сообщили в администрации города.

Подрядным организациям, по адресам которых выявили нарушения, выдали предписания на устранение замечаний. Наиболее серьезные нарушения связаны с установкой лесов без огнезащиты и отсутствие настилов на лесах.

Всего в настоящее время строительные леса установлены по 122 адресам. Фонд планирует завершить проверки к середине следующей недели.

Напомним, во вторник на Гражданской улице во время капитального ремонта фасада дома №8 обрушилась часть строительных лесов. В результате пострадали пятеро рабочих, трое из которых госпитализировали. Позднее один из пострадавших скончался в больнице.