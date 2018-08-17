Ford рассказал о своем беспилотном автомобиле Их запустят в 2021 году

Ford рассказал о своем беспилотном автомобиле. Компания опубликовала документ с описанием машины в пятницу.

Организация планирует вывести беспилотники на улицы в 2021 году, передает РБК. Согласно документу, автомобиль будет оринетироваться на дороге с помощью лазерного дальномера LiDAR. Это устройство работает на 360 градусов и создает трехмерную картину окружения. Также беспилотник будет оснащен комплексом камер и радаров. Его местонахождение можно будет определить через GPS-данные и высокоточной картой местности.

Ford отметил, что автомобиль будет иметь автопилот четвертого уровня. Он позволит машине передвигаться полностью самостоятельно при нормальных погодных условиях в особых зонах. При этом, автомобилем можно будет управлять вручную.

Автопроизводитель заявил, что на первом этапе автомобили не будут продавать физическим лицам. Беспилотники будут использовать для доставки товаров и для совместных поездок.

Отметим, Ford открыл подразделение по созданию беспилотных автомобилей в июле текущего года. Компания намерена вложить в разработку беспилотников $4 млрд. Накануне Ford и Alibaba договорились сотрудничать в сфере автономных и подключенных автомобилей. Организации намерены запустить в Китае «облако транспортной мобильности».