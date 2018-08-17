Все новости

17.08.18 / 21:03 Новости / Россия и мир / Экономика

«Русал», личные данные и сверхдоходы. Итоги пятницы

«Мегафон» получил кредит от Сбербанка на выкуп акций. Совет директоров «Русала» одобрил перевод компании в Россию. бизнес предложил разрешить передавать личные данные россиян без их согласия, а Минкомсвязи хочет внедрить новые сим-карты. В это время «ФК Открытие» завершила объединение своих НПФ. Помощник президента России Андрей Белоусов решил обсудить с компаниями изъятие сверхдоходов. При этом, Минфин пообещал не изымать сверхприбыль через налоги. 

Коллаж АБН

Сбербанк профинансирует «Мегафон» на 80 млрд рублей для обратного выкупа акций. Оператор уже получил 25 млрд рублей.

Совет директоров «Русала» одобрил перевод компании в Россию. Ее переведут с острова Джерси.

СМИ: Бизнес предложил разрешить передачу личных данных без согласия граждан. Фонд «Сколково» уже отправил поправки рабочей группе по нормативному регулированию цифровой экономики.

СМИ: Минкомсвязи требует от операторов связи внедрить новые сим-карты с отечественной системой защиты. Эта система защиты, которая сертифицированна ФСБ.

Группа «ФК Открытие» завершила объединение своих НПФ. Единым стал фонд «Лукойл-Гарант».

Белоусов пригласил металлургов и химиков на встречу — СМИ. Встречу назначили на 24 августа, Минфин же пообещал не изымать сверхприбыль бизнеса через повышение налогов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,155 seconds.