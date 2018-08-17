«Русал», личные данные и сверхдоходы. Итоги пятницы

«Мегафон» получил кредит от Сбербанка на выкуп акций. Совет директоров «Русала» одобрил перевод компании в Россию. бизнес предложил разрешить передавать личные данные россиян без их согласия, а Минкомсвязи хочет внедрить новые сим-карты. В это время «ФК Открытие» завершила объединение своих НПФ. Помощник президента России Андрей Белоусов решил обсудить с компаниями изъятие сверхдоходов. При этом, Минфин пообещал не изымать сверхприбыль через налоги.

Сбербанк профинансирует «Мегафон» на 80 млрд рублей для обратного выкупа акций. Оператор уже получил 25 млрд рублей.

Совет директоров «Русала» одобрил перевод компании в Россию. Ее переведут с острова Джерси.

СМИ: Бизнес предложил разрешить передачу личных данных без согласия граждан. Фонд «Сколково» уже отправил поправки рабочей группе по нормативному регулированию цифровой экономики.

СМИ: Минкомсвязи требует от операторов связи внедрить новые сим-карты с отечественной системой защиты. Эта система защиты, которая сертифицированна ФСБ.

Группа «ФК Открытие» завершила объединение своих НПФ. Единым стал фонд «Лукойл-Гарант».

Белоусов пригласил металлургов и химиков на встречу — СМИ. Встречу назначили на 24 августа, Минфин же пообещал не изымать сверхприбыль бизнеса через повышение налогов.