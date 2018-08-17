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17.08.18 / 20:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ИВЭСЭП намерен оспорить отзыв аккредитации

Некоторых студентов переведут в партнерские вузы

Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП) намерен оспорить отзыв аккредитации Рособорнадзором. Об этом ректор вуза Сергей Климов сообщил в пятницу.

Институт планирует подать иск в арбитражный суд, передает ТАСС. Климов заявил, что все поступившие в ИВЭСЭП студенты будут переведены в вузы-партнеры. Студентов выпускных курсов переведут в партнерские вузы в последнем семестре для сдачи экзаменов и получения дипломов государственного образца.

Напомним, ранее в четверг Рособрнадзор отозвал аккредитацию у ИВЭСЭП. Причина – неисполнение предписаний ведомства. Теперь вуз не может выдавать дипломы государственного образца и гарантировать отсрочку от армии. При этом, институт может вести образовательную деятельность и выдавать собственные дипломы.

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