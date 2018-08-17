На участке КАД на месяц перекроют две полосы движения Между развязками с Московским шоссе и с Софийской улицей

На участке КАД в связи с ремонтными работами на месяц перекроют две полосы движения. Об этом в пятницу сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет закрыто на участке между развязками с Московским шоссе и с Софийской улицей. Первую и вторую полосы перекроют с 21 августа по 20 сентября. На третьей и четвертой полосе ограничат скорость движения до 50 км/ч.

Добавим, в воскресенье, 19 августа, в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Санкт-Петербург» в городе местами ограничат движение транспорта. Первые ограничения начнут действовать с 16:00. Матч «Зенит-Урал» начнется в 19:00.