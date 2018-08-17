В Выборгском районе Петербурга открыли мясоперерабатывающий комбинат В комбинат инвестировали 250 млн рублей

В поселке Пушное Выборгского района открыли завод по производству мясных полуфабрикатов. Об этом в пятницу сообщили в правительстве Ленобласти.

Мощность предприятия составляет до 10 тонн продукции в сутки. В комбинат инвестировали 250 млн рублей и создали 44 рабочих места на производстве .

Отметим, всего в регионе работает около 25 мясоперерабатывающих предприятий. Ленобласть ежегодно увеличивает объемы производства мяса и мясной продукции. Так, в 2017 году произвели более 380 тонн мяса, что превысило показатель 2016 года на 2,8%. За первое полугодие 2018 года в хозяйствах произвели 188 тыс. тонн мяса.