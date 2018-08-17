В Кремле считают российскую финансовую систему абсолютно стабильной Несмотря на волатильность курса рубля

В Кремле считают, что российская финансовая система абсолютно стабильна. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Идет разнонаправленная динамика, определенная волатильность есть», — передает слова Пескова ТАСС. При этом из его слов следует, что о финансовой устойчивости экономики он судит исходя из заявлений глав Минфина и Минэкономразвития: «Хотел бы напомнить заявления наших руководителей экономического блока, что финансовая и экономическая система в стране абсолютно стабильна».

Напомним, на прошлой неделе доллар на Московской бирже поднимался до двухлетних максимумов по отношению к рублю. Причиной падения российской валюты аналитики называли возможность введения новых санкций США против российских госбанков и ослабление турецкой лиры, оказавшей влияние на рынок валют развивающихся стран. В настоящий момент (по фиксингу на 14:30 по московскому времени) доллар на Московской бирже стоит около 67,5 рубля, а евро – порядка 76,8 рубля.