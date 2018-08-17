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17.08.18 / 17:43 Новости / Россия и мир / Экономика

Минсельхоз сообщил об отсутствии существенного роста цен на мясо

Цена на говядину не изменилась

Министерство сельского хозяйства сообщил об отсутствии существенного роста цен на мясо. Соответствующее заявление ведомство сделало в пятницу.

Минсельхоз подчеркнул , что речь идет и о свинине. В последние два года стоимость мясной продукции снижалась из-за достаточного объема предложения на рыке, передает ТАСС сообщение ведомства. При этом, министерство заявило, что в весенне-летний период существует тенденция к росту цен производителей. Причина – сезонный спрос на мясо для шашлыков.

По информации ведомства на 16 августа, средняя цена на говядину осталась на уровне прошлогодней. Свинина подорожала на 2,5% год к году, а мясо птицы – на 3,1% год к году.

Минсельхоз напомнил, что цены растут и из-за поступления зарубежной продукции. На нее влияет курс иностранной валюты.

Напомним, с осени прошлого года в Россию запрещено ввозить свинину из США и Европы. С декабря – свинину и говядину из Бразилии. Ранее в пятницу стало известно об обращении союза мясопереработчиков к правительству. Союз требует повлиять на торговые сети, чтобы те подняли цены на продукцию.

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