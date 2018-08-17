УФСБ по Самарской области провело обыск на незаконном нефтеперерабатывающем производстве Бензин продавали в Татарстане

УФСБ по Самарской области провело обыск на незаконном нефтеперерабатывающем производстве. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в селе Шентала расположено производство по переработке сырой нефти. Оно начало работу в июне текущего года, передает «Волжская коммуна».

Сотрудники УФСБ совместно со специалистами Средне-Поволжского управления Ростехнадзора посетили производство. Они прибыли на место во время наполнения прицепа-цистерны. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что житель села перерабатывал нефть в мазут, бензин и дизельное топливо. Их продавали на АЗС в Татарстане. Всего организатор незаконной деятельности заработал более 29 млн рублей.

Также во время обысков выяснилось, что у организатора предприятия нет разрешения на работу химически опасного и взрывоопасного производственного объекта. Во время обысков правоохранительные органы изъяли подтверждающую незаконную деятельность документацию, терминал безналичного расчета и кассовый аппарат. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном предпринимательстве.

Добавим, ранее в Самаре во время обысков было обнаружено 1,5 кг героина. Его изъяли. Обыски проходили у мужчин, которых подозревали в сбыте героина в Самаре и Тольятти. Их взяли под стражу.