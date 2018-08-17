Ольга Бузова требует с петербургских ресторанов компенсации за использование ее песен Правообладатели потребовали 116 тыс. рублей за одну проигранную песню

Компания Archer Music Production, которая продюсирует певицу Ольгу Бузову, начала судиться с петербургскими заведениями, где незаконно использовались песни Бузовой. Это следует из информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Правообладатели потребовали 116 тыс. рублей за одну незаконно проигранную песню. Так, например, с ресторана Del Mar потребовали 232 тыс. рублей, столько же потребовали и с «Бара №1». В Арбитражном суде в настоящее время находятся еще несколько аналогичных исков от компании. Их рассмотрят в ближайшее время.

Напомним, в июле Ольга Бузова вошла в первую десятку рейттинга знаменитостей Forbes. Издание оценило доход артистки почти в $4 млн. В списке знаменитостей певица оказалась на шестом месте. Возглавил рейтинг хоккеист Александр Овечкин, на втором и третьем месте оказались Сергей Шнуров и Филипп Киркоров.