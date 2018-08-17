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17.08.18 / 09:02 Новости / Петербург и Ленобласть

Синоптики Петербурга прогнозируют на пятницу температуру до 25 градусов

Ветер до 9 м/с, южный

Фото АБН

Синоптики Петербурга прогнозируют, что в пятницу температура воздуха в городе вырастет до 25 градусов тепла. Об этом накануне сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В пятницу в Северной столице будет переменно облачно. Осадков не ожидается, ветер днем будет дуть южный со скоростью 4-9 м/с. В субботу погода сохранится.

С начала недели в Петербурге установилась теплая погода. Воздух прогревается днем до 20 градусов тепла. При этом с конца прошлой недели в городе ждали ливни и шторм. Гидрометцентр прогнозирует, что в воскресенье в Петербург вернутся дожди.

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