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17.08.18 / 08:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Стоимость активов «Лахта центра» оценили в $2,5 млрд

В конце 2017 года – в $2 млрд

Фото АБН

Стоимость активов оператора строительства «Лахта центра» (АО «МФК Лахта центр») оценили в $2,5 млрд. Об этом накануне сообщили в «Газпром нефти».

Как пишет «Интерфакс», в «Газпром нефти» оценили, что на МФК «Лахта центр» теперь приходится не менее 5% консолидированной стоимости активов компании. Всю ее «Газпром нефть» оценивает в 3,113 трлн рублей, то есть на «Лахта центр» приходится не менее 155 млрд рублей.

На конец прошлого года стоимость активов «Лахта центра» составляла 118 млрд рублей или порядка $2 млрд (по стандартам РСБУ). Сумма займов на строительство равна почти 100 млрд рублей.

«Лахта центр» занимает более 10 га на севере Петербурга. Небоскреб задумывался как штаб-квартира компаний «Газпром» и «Газпром нефть». Работы будут полностью завершены к концу года, после этого начнется переезд компании.

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