Высокий суд Лондона снова арестовал акции банка «Возрождение» Это обеспечительная мера по иску

Высокий суд Лондона снова арестовал акции банка «Возрождение». Об этом в пятницу сообщил партнер юрфирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Роман Макаров.

Суд арестовал ценные бумаги 15 августа, передают «Ведомости». Арест был инициирован компанией Withersworlwide. Она является субподрядчиком юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры», которая представляет интересы держателей выпущенных под гарантии братьев Ананьевых кредитных нот. Заморозка активов является обеспечительной мерой по иску на $11 млн.

Напомним, ранее суд Лондона уже арестовывал акции банка по иску инвесторов «Промсвязьбанка». Арест сняли после внесения братьями Ананьевыми обеспечительной суммы. Ее размер составил $15,6 млн и 11 млн евро. Добавим, во вторник ВТБ заключил соглашение о покупке «Возрождения».