Верховный суд России встал на сторону «ТГК-1» в споре со Смольным

Верховный суд России встал на сторону «ТГК-1» в споре со Смольным. Об этом стало известно в пятницу.

Верховный суд оставил в силе решение петербургского суда, передает «Интерфакс». Речь идет о споре по установлении властями Петербурга тарифов на тепловую энергию для компании.

Напомним, «ТГК-1» решила обжаловать действующие тарифы в марте прошлого года. Суд встал на сторону организации. Также суд заявил, что «ТГК-1» мог перейти на физический метод распределения топлива еще в 2016 году. Смольный решил оспорить это решение в Верховном суде.