СМИ: Visa требует от всех российских банкоматов приема бесконтактных карт К 2020 году

Платежная система Visa ужесточает требования к банкоматам, установленным в России, и требует, чтобы они в обязательном порядке принимали бесконтактные устройства и карты. Об этом в пятницу пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в банковском секторе.

Требование относится к тем банкоматам, которые будут обновляться или устанавливаться после 18 апреля 2020 года. В Visa «Ведомостям» сказали, что развитие бесконтактной оплаты является элементом новой программы платежной системы.

Отметим, в настоящий момент в России 40% операций проходят с применением бесконтактной системы оплаты, сообщали в Visa. При этом два года назад доля таких операций составляла 2%. Всего в мире, по данным Visa, две из десяти операций проходят бесконтактно. Платежная система MastrerCard тоже планирует перевести на бесконтактную оплату все европейские банкоматы к 2020 году. Компания вводит для банков-эквайров систему штрафов и поощрений.