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17.08.18 / 16:50 Новости / Россия и мир

ВТБ получил права на товарные знаки «М.Видео» и «Эльдорадо»

В залог до погашения кредита

Банк ВТБ получил исключительные права на товарные знаки «М.Видео»и «Эльдорадо». Об этом в пятницу сообщили в «М.Видео».

ВТБ получил права на товарные знаки в залог по кредитному соглашению. Срок договоренности – до даты погашения кредита, но не позднее 28 апреля 2028 года.

Отметим, в этом году торговая сеть «М.Видео» объявил о сделке по покупке сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. Ее закрыли в апреле. Для закрытия сделки «М.Видео» привлек кредит от ВТБ и собственные средства. Кредитный лимит по соглашению с ВТБ составляет 45,521 млрд рублей, ставка по кредиту равна 8,5% годовых. Юридическое объединение компаний завершится в I квартале 2019 года.

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