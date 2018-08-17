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17.08.18 / 09:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть WTI закончила в минусе седьмую неделю подряд

Торгуется по $65,45

газпром нефтьНефть техасской марки WTI заканчивает в минусе седьмую неделю подряд. В пятницу утром на торгах Межконтинентальной биржи сентябрьский фьючерс WTI стоит $65,45.

Нефть WTI с начала недели подешевела более чем на 3%. Нефть Brent теряет более 1%. Октябрьский фьючерс Brent по фиксингу на 9:10 торгуется по $71,3 за баррель со снижением на 0,15%.

Как отмечают аналитики, на этой неделе главными негативными факторами нефтяного рынка стали данные о росте коммерческих запасов бензина в США. Кроме того, на валютных биржах укрепляется доллар. Его рост ослабляет инвестиционную привлекательность сырьевых активов, отмечают аналитики.

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