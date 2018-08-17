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17.08.18 / 13:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Сертификат «Земельный капитал» в Петербурге стал бессрочным

В 2018 году размер земельного капитала –  341,1 тыс. рублей

В Петербурге отменили срок действия сертификата «Земельный капитал». Об этом в пятницу сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Владельцы сертификатов, которые получили его до постановления правительства об отмене сроков действия, также могут пользоваться документом бессрочно. Получить сертификат можно однократно. Он предоставляется гражданам, которые состоят на учете как нуждающиеся в земельных участках для дачного строительства.

Отметим, владельцы сертификатов могут получить социальную поддержку в виде бесплатного земельного участка или в виде компенсации расходов на его приобретение. В 2018 году размер земельного капитала составляет 341,1 тыс. рублей. Право на получение сертификата имеют многодетные родители с постоянной регистрацией в Петербурге.

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