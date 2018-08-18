Все новости

18.08.18 / 13:21 Новости / Россия и мир / Экономика

Оптовые цены на бензин за неделю подорожали на 7%

За период с 10 по 17 августа

Фото АБН

Оптовые цены на бензин за неделю подорожали на 7%. Об этом стало известно в субботу из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Речь идет о периоде с 10 по 17 августа. Оптовая стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 6,72% и составила 46 137 рублей за тонну. Цена на Аи-95 стала больше на 7,4% до 49 399 рублей за тонну.

Напомним, весной текущего года стоимость бензина начала сильно расти. Правительство России приняло ряд мер для остановки роста. В частности, Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин. По данным Росстата, цена на топливо перестала увеличиваться.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.