Оптовые цены на бензин за неделю подорожали на 7% За период с 10 по 17 августа

Оптовые цены на бензин за неделю подорожали на 7%. Об этом стало известно в субботу из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Речь идет о периоде с 10 по 17 августа. Оптовая стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 6,72% и составила 46 137 рублей за тонну. Цена на Аи-95 стала больше на 7,4% до 49 399 рублей за тонну.

Напомним, весной текущего года стоимость бензина начала сильно расти. Правительство России приняло ряд мер для остановки роста. В частности, Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин. По данным Росстата, цена на топливо перестала увеличиваться.