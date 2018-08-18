Грузовой электровоз задерживает электрички с Финляндского вокзала Петербурга С 11:00 часов

Грузовой электровоз задерживает электрички с Финляндского вокзала Петербурга. Об этом очевидцы сообщили в субботу.

Информацию подтвердили в «Октябрьской железной дороге» (ОЖД), передает «Фонтанка». Электровоз сломался на станции «Ржевка» около 11:00 часов. Из-за этого произошла задержка электричек. Они прибывают на вокзал с часовым опозданием. Также задержка произошла в отправлении электричек со станций «Мельничный Ручей» и «Невская Дубровка». В настоящий момент специалисты занимаются ремонтом грузового состава.





Добавим, в июле произошло другое происшествие с грузовым поездом на ОЖД. Он загорелся в Колпинском районе. По информации ОЖД, в кабине машиниста произошло короткое замыкание. Никто не пострадал.