Мадуро сообщил об увеличении минимальной зарплаты в 60 раз

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил об увеличении минимальной зарплаты в 60 раз. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

Зарплата будет привязана к национальной криптовалюте петро, передает газета Nacional. Заработная плата составит половину петро или 1800 суверенных боливаров, отметил Мадуро. Он также сообщил об увеличении НДС с 12% до 16%.

Напомним, в Венесуэле проходит денежная реформа. С понедельника в стране пройдет деноминация денег. С купюр уберут пять нулей. Также в Венесуэле введут новую валюту – суверенный боливар.