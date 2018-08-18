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18.08.18 / 11:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Мадуро сообщил об увеличении минимальной зарплаты в 60 раз

Фото: marketsignal.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил об увеличении минимальной зарплаты в 60 раз. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

Зарплата будет привязана к национальной криптовалюте петро, передает газета Nacional. Заработная плата составит половину петро или 1800 суверенных боливаров, отметил Мадуро. Он также сообщил об увеличении НДС с 12% до 16%.

Напомним, в Венесуэле проходит денежная реформа. С понедельника в стране пройдет деноминация денег. С купюр уберут пять нулей. Также в Венесуэле введут новую валюту – суверенный боливар.

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