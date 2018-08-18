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18.08.18 / 11:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Маршруты трамваев у мечети в Петербурге изменятся утром 21 августа

Из-за празднования Курбан-байрам

Фото АБН

Маршруты общественного транспорта у мечети в Петербурге изменятся утром 21 августа. Об этом сообщили в «Горэлектротрансе».

Трамвайное движение по Кронверкскому проспекту будет закрыто с начала движения до 10:30 часов. В частности, изменения коснутся трамваев №6 и №40.

Трамвай №6 пройдет по привычному маршруту только до остановки «19-я линии В.О.». Трамвай №40 пройдет до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, улице Комсомола до к/ст «Пл. Ленина».

Отметим, во вторник, 21 августа, мусульмане будут праздновать Курбан-байрам. Это праздник жертвоприношения. Он является кульминацией паломничества мусульман в Мекку. Праздник является ежегодным.

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