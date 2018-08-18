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18.08.18 / 18:20 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В I полугодии 2018 года смертность в Ленобласти превысила рождаемость в два раза

Но численность людей в регионе выросла

В I полугодии 2018 года смертность в Ленинградской области превысила рождаемость в два раза. Об этом стало известно в субботу из данных Петростата.

За указанный период в регионе родилось 6 868 человек, передает MR7. Умерло за это же время – 12 313 человек. При этом, число людей в регионе выросло на 10,2 тыс. человек. Причина – внутренняя миграция, уточнили в Петростате. В настоящий момент в Ленобласти проживает 1,8 млн человек.

В Петербурге же в I полугодии 2018 года родилось 31 343 человек. Умерло – 31 691 человек.

Добавим, в прошлом году Ленобласть стала лидером по снижению смертности. Число смертей в регионе уменьшилось на 9,5%. В среднем по России снижение составило 6,8%. Средняя продолжительность жизни в области составляет 72,5 года.

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