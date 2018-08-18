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18.08.18 / 12:58 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Сумма среднего автокредита в Петербурге в I полугодии 2018 года выросла на 14,1% год к году

Она составила 837 тыс. рублей

Фото: dvinsk.lv

Сумма среднего автокредита в Петербурге в I полугодии 2018 года выросла на 14,1% год к году. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных исследований.

В среднем жители Петербурга брали на приобретение автомобиля 837 тыс. рублей. Петербург оказался третьим регионов в России по величине среднего автокредита. Первое и второе место заняли Москва и Московская область соответственно.

В Ленинградской области показатель увеличился на 15,2% год к году. Средняя сумма займа составила 762 тыс. рублей.

Добавим, ранее правительство России решило продлить программу льготного автокредитования. Она будет действовать до 2020 года. Также правительство увеличило скидку для жителей Дальнего Востока. Общий объем финансирования программы – 15 млрд рублей.

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