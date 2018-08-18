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18.08.18 / 19:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Авиакомпания Utair прогнозирует ухудшение финансовых показателей в конце года

Убытки могут составить десятки или сотни млн рублей

Авиакомпания Utair прогнозирует ухудшение финансовых показателей в конце года. Об этом глава организации Павел Пермяков сообщил в субботу.

Показатели будут гораздо хуже 2017 года, передает «Интерфакс» слова Пермякова. Глава авиакомпании отметил, что размер убытков может составить «небольшую сумму» — десятки или сотни млн рублей. Это допустимые цифры в рамках финансовой модели Utair, уточнил руководитель компании.

Пермяков назвал несколько причин падения финансовых показателей. Среди них увеличение расходов на авиатопливо, зарплаты летного состава и укрепление доллара к рублю.

Отметим, чистая прибыль авиакомпании в 2017 году по РБСУ снизилась в 11 раз год к году. Она составила около 101 млн рублей. В прошлом году Utair начала ребрендинг. В его рамках компания перекрашивает самолеты – одна перекраска стоит $50-100 тыс.

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