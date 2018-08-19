Экспортный потенциал российских аграриев через пять лет должен вырасти в два раза – Минсельхоз До $45 млрд

Экспортный потенциал российских аграриев к 2023 году должен увеличиться в два раза. Об этом в воскресенье рассказал замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, выступая на фестивале фермерской еды в Туле.

В настоящий момент, по его словам, экспортный потенциал АПК составляет $20 млрд. Как пишет ТАСС, к 2023 году он должен составлять $45 млрд. Минсельхоз планирует достичь этих показателей за счет поставок в другие странные не только зерновых, но и сахара, растительных массе, молочных товаров и так далее.

На 2018 год Минсельхоз прогнозирует урожай пшеницы в 64,4 млн т. По зерну ожидаемый показатель равен 100 млн т. Однако исполнению прогнозов может помешать засуха в Чечне, Крыму и Калмыкии. В 2017 году Россия собрала 135,4 млн т зерна. Этот показатель является рекордным.