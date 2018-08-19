Переданные за 2018 год в ФССП долги граждан перед банками уже достигли 2 трлн рублей Долги по кредитам составляют 25% от всех долгов

Переданные в 2018 году в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) долги граждан по кредитам уже достигли отметки в 2 трлн рублей. Об этом в воскресенье сообщили в ФССП.

Как пишет ТАСС, в I полугодии приставы рассматривали порядка 5,6 млн исполнительных производств с учетом долгов прошлых лет. Долги граждан перед банками составляют четверть от всей суммы долгов, которые приставы должны взыскать с физлиц и юрлиц.

В I полугодии приставы исполнили более 370 тыс. производств. Кредиты из них составили почти 40% от всей суммы долгов.