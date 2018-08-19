Все новости

19.08.18 / 15:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Переданные за 2018 год в ФССП долги граждан перед банками уже достигли 2 трлн рублей

Долги по кредитам составляют 25% от всех долгов

Фото АБН

Переданные в 2018 году в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) долги граждан по кредитам уже достигли отметки в 2 трлн рублей. Об этом в воскресенье сообщили в ФССП.

Как пишет ТАСС, в I полугодии приставы рассматривали порядка 5,6 млн исполнительных производств с учетом долгов прошлых лет. Долги граждан перед банками составляют четверть от всей суммы долгов, которые приставы должны взыскать с физлиц и юрлиц.

В I полугодии приставы исполнили более 370 тыс. производств. Кредиты из них составили почти 40% от всей суммы долгов.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

108 SQL queries done. Page generation took 0,152 seconds.