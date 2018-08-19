Археологи законсервируют стены XII века на территории Киево-Печерской лавры Их обнаружили только в этом году

Археологи законсервируют фрагменты фортификационных укреплений XII века, найденные на территории Митрополитского сада Киево-Печерской лавры. Об этом в воскресенье журналистам рассказал заведующий сектором археологии Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей Тараненко.

В ближайшие две-три недели фрагменты стен засыплют песком. Также фрагменты стен укроют специальной пленкой, под которую не будет проникать влага.

Консервация, по словам Тараненко, может продлиться два-три года. Однако ученые хотели бы открыть стены для экспонирования как можно раньше.

О находке стало известно на этой неделе. В Минкульте Украины подчеркнули, что первые части этой стены обнаружили еще в 1950-х годах. Стена имела длину более 200 м. Высота ее пока что не известна, предположительно она составляла не более 4 м. Стена была разрушена в XIII веке.