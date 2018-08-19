В Петербурге из-за «бесхоза» закрыли станцию «Обводный канал» И "Площадь Восстания" с переходом на "Маяковскую"

В Петербурге из-за бесхозного предмета временно закрыли станцию метро «Обводный канал». Об этом в воскресенье сообщили в метрополитене.

Станцию закрыли на вход и выход в 18:36. Метрополитен советует добираться наземным транспортом до станции метро «Лиговский проспект», «Волковская», «Звенигородская». Кроме того, в 18:46 закрыта станция «Площадь Восстания» и переход на «Маяковскую». Причиной закрытия также стал бесхозный предмет.

Обновление от 19:18. Станцию «Площадь Восстания» открыли в 19:11.

Обновление от 19:42. Станцию «Обводный канал» открыли в 19:38.

Накануне в городе закрывали станцию «Приморская» и переход «Владимирская» — «Достоевская». «Приморская» стояла закрытой 40 минут. Переход между красной и оранжевой ветками закрывали почти на 50 минут.