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19.08.18 / 14:25 Новости / Россия и мир

СК подозревает в покушении на мошенничество замгендиректора РКК «Энергия» и его подчиненных

Расследование продолжается

Следственный комитет заподозрил в покушении на мошенничество заместителя генерального директора КК «Энергия» Алексея Белобородова и двоих его подчиненных. Об этом в воскресенье сообщили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается при содействии сотрудников управления «П» ФСБ, которое курирует деятельность промышленных предприятий. СК в скором времени представит суду ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.

Напомним, ранее в Роскосмосе» сообщили, что СК выявил нескольких подозреваемых во взяточничестве среди работников РКК «Энергия». Источник «Интерфакса» отметил, что в числе подозреваемых есть и несколько сотрудников высшего звена предприятия. Проверка в «Роскосмосе» началась в июле, ее устроили при участии аудиторов Счетной палаты

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