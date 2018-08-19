СК подозревает в покушении на мошенничество замгендиректора РКК «Энергия» и его подчиненных Расследование продолжается

Следственный комитет заподозрил в покушении на мошенничество заместителя генерального директора КК «Энергия» Алексея Белобородова и двоих его подчиненных. Об этом в воскресенье сообщили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается при содействии сотрудников управления «П» ФСБ, которое курирует деятельность промышленных предприятий. СК в скором времени представит суду ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.

Напомним, ранее в Роскосмосе» сообщили, что СК выявил нескольких подозреваемых во взяточничестве среди работников РКК «Энергия». Источник «Интерфакса» отметил, что в числе подозреваемых есть и несколько сотрудников высшего звена предприятия. Проверка в «Роскосмосе» началась в июле, ее устроили при участии аудиторов Счетной палаты