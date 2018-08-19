Все новости

19.08.18 / 18:40 Новости / Петербург и Ленобласть

С 20 августа в тоннеле на КАД через дамбу введут ограничения по полосам

Сначала по внешнему, а потом по внутреннему кольцу

С 20 по 30 августа в автотранспортном тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) введут ограничения движения по полосам. Об этом в дирекции КЗ сообщили в воскресенье.

Причина ограничений – плановые технологические работы. С 20 августа с 8:00 по 24 августа до 20:00 поочередно будут перекрывать правую, среднюю и левую полосы транспортного отсека Финской стороны (внешнее кольцо КАД). Затем с 27 августа с 8:00 по 30 августа до 20:00 поочередно перекроют правую, среднюю и левую полосы Невской стороны (внутреннее кольцо КАД).

Отметим, с 20 августа в Петербурге также закроют несколько полос на Вантовом мосту, который входит в состав КАД. Полосы будут перекрывать поэтапно: до 15 сентября и до 10 октября. Ранее ГАТИ просил ФКУ «Упрдор Северо-Запад» приостановить этот ремонт.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

108 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.