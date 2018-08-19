С 20 августа в тоннеле на КАД через дамбу введут ограничения по полосам Сначала по внешнему, а потом по внутреннему кольцу

С 20 по 30 августа в автотранспортном тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) введут ограничения движения по полосам. Об этом в дирекции КЗ сообщили в воскресенье.

Причина ограничений – плановые технологические работы. С 20 августа с 8:00 по 24 августа до 20:00 поочередно будут перекрывать правую, среднюю и левую полосы транспортного отсека Финской стороны (внешнее кольцо КАД). Затем с 27 августа с 8:00 по 30 августа до 20:00 поочередно перекроют правую, среднюю и левую полосы Невской стороны (внутреннее кольцо КАД).

Отметим, с 20 августа в Петербурге также закроют несколько полос на Вантовом мосту, который входит в состав КАД. Полосы будут перекрывать поэтапно: до 15 сентября и до 10 октября. Ранее ГАТИ просил ФКУ «Упрдор Северо-Запад» приостановить этот ремонт.