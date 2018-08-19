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19.08.18 / 19:20 Новости / Россия и мир / Экономика

АКОРТ: Торговые сети постараются сдержать рост розничных цен

Потому что заинтересованы в сохранении объемов продаж

Фото АБН

Торговые сети России постараются сдержать рост розничных цен на продовольственные товары. Об этом в воскресенье в интервью «Российской газете» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Он пояснил изданию, что рост оптовых цен всегда выше роста розничных цен. Торговые сети собираются поднимать цены на продукты только через месяц или полтора. Кроме того, рост цен в рознице не будет таким сильным, как в оптовом секторе, потому что сети заинтересованы в сохранении объемов продаж.

При этом рост в магазинах опередит официальную инфляцию в полтора-два раза, говорит Беляков. Наибольший рост цен в настоящий момент грозит мясной продукции.

Отметим, ранее Национальный союз мясопереработчиков обратился к правительству с просьбой поторопить ритейлеров в повышении цен на товары. По их словам, существенно дорожает исходный продукт. Кроме того, по данным мясников, с начала года свинина подорожала на 30%, куриное мясо – на 35%, говядина российского производства – на 10%, а импортного – на 25%. Мясопереработчики называют причиной подорожания сырья ограничения импорта из ЕС, США и Бразилии.

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