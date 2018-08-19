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19.08.18 / 13:49 Новости / Общество / Россия и мир

Удальцова госпитализировали на пятые сутки сухой голодовки

С предварительным диагнозом «обезвоживание»

Фото АБН

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова госпитализировали на пятые сутки сухой голодовки. Об этом в воскресенье сообщается на странице Удальцова в Twitter.

Оппозиционера госпитализировали в 52 горбольницу. Предварительный диагноз – обезвоживание. Машину «скорой» вызвали в присутствии членов московской общественной наблюдательной комиссии Сергея Гусева и Ивана Мельникова, которые пришли к Удальцову с визитом. Отметим, ранее оппозиционер жаловался на боли в почках.

В середине Удальцова арестовали на 30 суток. Причиной стало повторное нарушение при организации митингов, сообщали в полиции. В МВД посчитали, что он организовал некое несанкционированное мероприятие, на котором якобы сжигал портреты, похожие на портреты членов правительства. В конце июля Удальцов участвовал в согласованной акции против пенсионной реформы. Сухую голодовку в спецприемнике он объявил в знак протеста против повышения пенсионного возраста.

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