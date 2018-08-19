Венесуэла решила не взимать НДС с продовольственных товаров и лекарств И товаров для сельского хозяйства

Венесуэла решила не взимать налог на добавленную стоимость с товаров первой необходимости, в число которых попали продовольствие, лекарства и товары для сельхозпроизводства. Об этом в воскресенье сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

Напомним, ранее власти страны пообещали ввести для граждан прямые субсидии на бензин. Как передает телеканал Globovision, о том, что льготы начнут действовать с конца сентября, Родригес также рассказал в воскресенье. По его словам, к этому моменту венесуэльские власти смогут закончить перепись транспорта.

Ранее в Венесуэле решили повысить минимальный размер зарплаты в 60 раз. Кроме того, будет поднят НДС – с 12% до 16%. С понедельника в стране будет проведена деноминация валюты, с купюр будут убраны пять нулей. Венесуэла находится в глубоком экономическом кризисе, власти борются с гиперинфляцией и падением добычи нефти.