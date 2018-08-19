Все новости

19.08.18 / 15:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Венесуэла решила не взимать НДС с продовольственных товаров и лекарств

И товаров для сельского хозяйства

Венесуэла решила не взимать налог на добавленную стоимость с товаров первой необходимости, в число которых попали продовольствие, лекарства и товары для сельхозпроизводства. Об этом в воскресенье сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

Напомним, ранее власти страны пообещали ввести для граждан прямые субсидии на бензин. Как передает телеканал Globovision, о том, что льготы начнут действовать с конца сентября, Родригес также рассказал в воскресенье. По его словам, к этому моменту венесуэльские власти смогут закончить перепись транспорта.

Ранее в Венесуэле решили повысить минимальный размер зарплаты в 60 раз. Кроме того, будет поднят НДС – с 12% до 16%. С понедельника в стране будет проведена деноминация валюты, с купюр будут убраны пять нулей. Венесуэла находится в глубоком экономическом кризисе, власти борются с гиперинфляцией и падением добычи нефти.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

107 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.