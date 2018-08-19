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19.08.18 / 17:21 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Матч «Зенит» — «Урал» пройдет под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург»

В городе идет дождь

Фото АБН

Матч между командами «Зенита» и «Урал» пройдет под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург». Об этом в воскресенье сообщили в аккаунте стадиона «ВКонтакте».

Матч начнется в 19:00. «Зенит» ожидает, что на игру придут 50 тыс. зрителей.


Отметим, в Петербурге в воскресенье идут дожди с сильным ветром. Синоптики предупреждали, что он может развить скорость до 14 м/с. МЧС также предупреждало петербуржцев о непогоде.

Перед матчем футбольные фанаты смогут послушать выступление группы «Кирпичи». Кроме того, всем пришедшим предложат сыграть в спортивные игры на улице.

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