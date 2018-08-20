Все новости

20.08.18 / 17:39 Новости / Петербург и Ленобласть

Максимальную скорость на участке трассы А-121 повысили до 110 км/ч

На участке Санкт-Петербург –Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» с 9-го по 57-й километр

Фото: h-a.d-cd.net

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» увеличил максимальную разрешенную скорость на участке трассы А-121 «Сортавала»  до 110 км/ч. Об этом в понедельник сообщает «Росавтодор».

Разрешенную скорость повысили на участке дороги «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола» с 9-го по 57-й километр. Строительство дороги А-121 «Сортавала» идет с 2010 года. Суточный трафик на нем достигает 30 тыс. машин.

Добавим, трафик платной автомагистрали М-11 «Москва-Петербург» в июле вырос на 34% месяц к месяцу. Он увеличился до 0,5 млн проездов. В «Автодоре» сообщают, что этому способствовало открытие нового участка дороги в Тверской и Новгородской областях.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.