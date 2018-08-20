Максимальную скорость на участке трассы А-121 повысили до 110 км/ч На участке Санкт-Петербург –Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» с 9-го по 57-й километр

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» увеличил максимальную разрешенную скорость на участке трассы А-121 «Сортавала» до 110 км/ч. Об этом в понедельник сообщает «Росавтодор».

Разрешенную скорость повысили на участке дороги «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола» с 9-го по 57-й километр. Строительство дороги А-121 «Сортавала» идет с 2010 года. Суточный трафик на нем достигает 30 тыс. машин.

Добавим, трафик платной автомагистрали М-11 «Москва-Петербург» в июле вырос на 34% месяц к месяцу. Он увеличился до 0,5 млн проездов. В «Автодоре» сообщают, что этому способствовало открытие нового участка дороги в Тверской и Новгородской областях.