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20.08.18 / 11:06 Новости / Россия и мир

Главгосэкспертиза согласовала новый терминал «Аэроэкспресса» в «Домодедово»

Появится в 2019 году

Главгосэкспертиза согласовала изменения в проект строительства нового терминала «Аэроэкспресса» в аэропорту «Домодедово». Об этом в компании сообщили в понедельник.

В проект внесли корректировки, касающиеся трассировки подводящих инженерных коммуникаций, архитектурно-планировочных решений, пешеходного перехода от здания железнодорожного терминала к зданию аэропорта. Предполагается, что будут построены два дополнительных приемно-отправочных пути и две платформы, а также четырехэтажное здание железнодорожного терминала «Аэроэкспресс», которое будет соединено с аэропортом подземным переходом.

Строительство нового терминала планируют завершить до начала летнего сезона 2019 года. Площадь терминала составит более 6 тыс. кв. м. Планируемая пропускная способность — 1,5 тыс. пассажиров в час.

Терминал строится в рамках совместного проекта компании «Аэроэкспресс», московского аэропорта «Домодедово» и ОАО «РЖД» по развитию интермодального транспортного сообщения на участке «Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово». Деньги на строительство выделяет «Аэроэкспресс».

В 2017 году пассажирами «Аэроэкспресса» стали 11,7 млн человек. Выручка компании по итогам 2017 года составила 6,1 млрд рублей, рентабельность по EBITDA – 39% (РСБУ). С начала 2018 года компания перевезла уже порядка 2,8 млн человек.

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