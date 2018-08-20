Московская биржа открылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи 2266,06; индекс РТС 1064,87

Торги понедельника на Московской бирже стартовали в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи составил 2266,06 пункта, индекс РТС 1064,87 пункта.

После открытия индексы продолжили рост. Индекс Мосбиржи вырос на 0,77% до 2272,52 пункта, индекс РТС на 1,15% до 1064,96 пункта.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, по циклическому анализу с 7 сентября до 3 ноября пройдет фаза укрепления рубля. Игрокам до 7 сентября хочется продать иностранную валюту по выгодному курсу и на время перейти в рубль, указывает аналитик.