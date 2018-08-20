Все новости

20.08.18 / 19:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи - 2272,49; РТС - 1065,34

Фото АБН

Московская биржа закрылась в понедельник в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,77% до 2272,49 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,20% и составил 1065,34 пунктов.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева отметила, что российские фондовые индексы завершают торги ростом. В лидерах роста акции «ММК» (+3%) и «Полюса» (+3), в лидерах падения «САФМАР» (-4,5%). Неплохую динамику показывают привилегированные акции «Транснефти» +1,7%, считает аналитик. Компания объявила о том, что погасила все валютные долги, в том числе по еврооблигациям и кредит Банка развития Китая. Таким образом, компания нивелировала валютные риски.

По словам Кокоревой, на рынке продолжают обсуждать санкции. В среду, 22 августа, вступят ограничения, инициированные в связи с делом Скрипалей. При этом, нельзя сказать, что рынок замер в ожидании. По мнению замдиректора департамента, замерли скорее рублевые пары. В конце дня за один доллар предлагают 67 рублей, за один евро – 76,6 рублей. Однако и поводов для серьезных движений сегодня не было, евро и доллар не показали существенной динамики, новостной фон достаточно нейтральный.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.