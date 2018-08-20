Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи - 2272,49; РТС - 1065,34

Московская биржа закрылась в понедельник в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,77% до 2272,49 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,20% и составил 1065,34 пунктов.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева отметила, что российские фондовые индексы завершают торги ростом. В лидерах роста акции «ММК» (+3%) и «Полюса» (+3), в лидерах падения «САФМАР» (-4,5%). Неплохую динамику показывают привилегированные акции «Транснефти» +1,7%, считает аналитик. Компания объявила о том, что погасила все валютные долги, в том числе по еврооблигациям и кредит Банка развития Китая. Таким образом, компания нивелировала валютные риски.

По словам Кокоревой, на рынке продолжают обсуждать санкции. В среду, 22 августа, вступят ограничения, инициированные в связи с делом Скрипалей. При этом, нельзя сказать, что рынок замер в ожидании. По мнению замдиректора департамента, замерли скорее рублевые пары. В конце дня за один доллар предлагают 67 рублей, за один евро – 76,6 рублей. Однако и поводов для серьезных движений сегодня не было, евро и доллар не показали существенной динамики, новостной фон достаточно нейтральный.