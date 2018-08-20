Московские акционеры «Буквоеда» намерены провести редизайн магазина Но переделывать его в «Читай-город» не будут

Московские акционеры «Буквоеда» намерены провести редизайн петербургских магазинов. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор объединенной компании двух сетей ОРС Михаил Иванцов.

Петербургским магазинам «Буквоед» обновят интерьер и больше пространства выделят для книжного ассортимента, передает «Фонтанка» слова Иванцова. Он заявил, что компания уже привлекла дизайнерскую группу для работы над проектом. При этом, ОРС не планирует переделывать «Буквоед» в «Читай-город», уточнил Иванцов.

Напомним, о слиянии сети договорились в 2013 году. Сначала организации объединили финансово-бухгалтерский контур компаний – к 2015 году. Затем объединили юридическую службу – в 2016 году. В начале текущего года – производственный и рекламный секторы. В настоящий момент стороны интегрируют процессы управления магазинами к единому стандарту. Директор «Буквоеда» Денис Котов заявил, что не будет подводить все магазины «Буквоед» под формат «Читай-города».