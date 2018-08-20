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20.08.18 / 16:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство России выделило на развитие внутреннего туризма 320 млн рублей

На одного туриста от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей

Фото АБН

Правительство России выделило на развитие внутреннего туризма 320 млн рублей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства в понедельник.

Деньги пойдут на субсидии занимающихся внутренним туризмом туроператорам. Они должны не менее года обеспечивать туристический поток по приоритетному маршруту. Среди них, Карелия, Бурятия, Алтай, Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Вологодская, Сахалинская, Архангельская, Иркутская и Тюменская области. Также в список вошел Краснодарский край за исключением Сочи. На него субсидии будут распространяться только при привлечении туристов с января по мая и с сентября по декабрь.

У туроператора должно быть не менее 150 человек, на которых распространяется субсидия. Ее размер составляет от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Добавим, ранее в России ввели курортный сбор. Он составляет 50 рублей за сутки. Сбор взимается с туристов, которые отдыхают в определенных регионах: Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края. Со следующего мая сбор начнет работать в Крыму.

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