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20.08.18 / 21:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Deutsche Bank призвал сотрудников отказаться от поездок в целях экономии

До конца года

deutsche bank

Фото: thestreet.com

Deutsche Bank призвал сотрудников отказаться от поездок в целях экономии. Об этом стало известно в понедельник.

Банк предложил ограничить служебные поездки не являющиеся необходимыми до конца текущего года, передает Bloomberg. Соответствующее письмо сотрудникам разослал финансовый директор организации Джеймс фон Мольтке. В письме он отметил, что это поможет достигнуть цели по снижению издержек. Официально Deutsche Bank не прокомментировал информацию о письме.

Отметим, в апреле банк принял план экономии. Согласно плану, издержки в текущем году должны быть не больше 23 млрд евро. В частности, это предполагается достичь через сокращение сотрудников. Всего банк намерен сократить 4 тыс. человек.

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