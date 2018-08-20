Deutsche Bank призвал сотрудников отказаться от поездок в целях экономии До конца года

Deutsche Bank призвал сотрудников отказаться от поездок в целях экономии. Об этом стало известно в понедельник.

Банк предложил ограничить служебные поездки не являющиеся необходимыми до конца текущего года, передает Bloomberg. Соответствующее письмо сотрудникам разослал финансовый директор организации Джеймс фон Мольтке. В письме он отметил, что это поможет достигнуть цели по снижению издержек. Официально Deutsche Bank не прокомментировал информацию о письме.

Отметим, в апреле банк принял план экономии. Согласно плану, издержки в текущем году должны быть не больше 23 млрд евро. В частности, это предполагается достичь через сокращение сотрудников. Всего банк намерен сократить 4 тыс. человек.