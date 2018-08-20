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20.08.18 / 10:56 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге неделя начнется с дождей

В понедельник ожидается 20 градусов тепла и небольшие дожди

В первые дни недели в Петербурге ожидаются дожди. Об этом в понедельник сообщается в Гидрометцентре.

В понедельник ожидается 20 градусов тепла и небольшие дожди. Во вторник будет облачно, температура снизится на два градуса, также будут осадки и северо-западный ветер 6 м/с.

Напомним, в воскресенье в Петербурге также шли дожди. Порывы ветра достигали 14 м/с. ГУ МЧС по Петербургу предупреждало жителей города о возможных грозах. На понедельник и вторник грозы не прогнозируются.

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