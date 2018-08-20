Все новости

20.08.18 / 11:38 Новости / Россия и мир

«Ессентуки» пойдут на экспорт в Азербайджан

Уже отгрузили 48 тыс. бутылок

Минеральная вода «Ессентуки» пойдет на экспорт в Азербайджан. Об этом в понедельник сообщили в «Кавминкурортресурсах».

В Азербайджан будут поставлять «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17». Договор заключен между ООО «Холдинг Аква» (дочернее предприятие АО «Кавминкурортресурсы») и азербайджанской компанией FL Trans.

В рамках соглашения в соседнее государство уже было отгружено 48 тыс. бутылок минеральной воды. Для экспорта вода будет выпускаться с особой этикеткой на русском и азербайджанском языках.

Кроме того, «Кавминкурортресурсы» намерен наладить экспорт и в другие страны, в том числе в Израиль, Казахстан и Белоруссию. «Холдинг Аква» собирается увеличить долю экспорта продукции до 30%.

Отметим, ранее в июле стало известно, что «Холдинг Аква» собирается направить на модернизацию завода по розливу минеральной воды «Ессентуки» порядка 1 млрд рублей. На эти средства полностью обновят систему водоподготовки и холодильную систему, а также построят новый парк резервуаров общим объемом около 800 куб. м. Ожидается, что мощность предприятия вырастет с 3-4 млн бутылок минеральной воды в месяц до 9-10 млн бутылок. Запустить обновленный завод планируют в октябре.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.