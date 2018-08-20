«Ессентуки» пойдут на экспорт в Азербайджан Уже отгрузили 48 тыс. бутылок

Минеральная вода «Ессентуки» пойдет на экспорт в Азербайджан. Об этом в понедельник сообщили в «Кавминкурортресурсах».

В Азербайджан будут поставлять «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17». Договор заключен между ООО «Холдинг Аква» (дочернее предприятие АО «Кавминкурортресурсы») и азербайджанской компанией FL Trans.

В рамках соглашения в соседнее государство уже было отгружено 48 тыс. бутылок минеральной воды. Для экспорта вода будет выпускаться с особой этикеткой на русском и азербайджанском языках.

Кроме того, «Кавминкурортресурсы» намерен наладить экспорт и в другие страны, в том числе в Израиль, Казахстан и Белоруссию. «Холдинг Аква» собирается увеличить долю экспорта продукции до 30%.

Отметим, ранее в июле стало известно, что «Холдинг Аква» собирается направить на модернизацию завода по розливу минеральной воды «Ессентуки» порядка 1 млрд рублей. На эти средства полностью обновят систему водоподготовки и холодильную систему, а также построят новый парк резервуаров общим объемом около 800 куб. м. Ожидается, что мощность предприятия вырастет с 3-4 млн бутылок минеральной воды в месяц до 9-10 млн бутылок. Запустить обновленный завод планируют в октябре.