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20.08.18 / 17:40 Новости / Россия и мир

ФАС возбудила дело на Росрыболовство

Из-за не одобрения заявок на вылов рыбы

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Фото: consultantplus.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело на Росрыболовство. Об этом антимонопольное ведомство сообщило в понедельник.

ФАС считает, что Росрыболовство ограничило конкуренцию при выдаче российским пользователям разрешений на добычу рыбы в Японии. Федеральное агентство по рыболовству оперативно рассмотрело три заявки из пяти на вылов иваси, скумбрии и анчоуса в исключительной экономической зоне Японии. Остальные две заявки передали в Представительство Росрыболовства в Японии через 14 дней, после передачи первых трех заявок. По первым трем заявкам было одобрено ведение вылова, по остальным – отказано.

ФАС заявило, что выдало Росрыболовству предупреждение об установлении конкурентного порядка сбора и рассмотрения заявок компаний. Также агентство должно было установить требования к срокам подачи и перенаправления заявок. Все это требовалось выполнить до 1 июля. Агентство не выполнило требования, уточнили в антимонопольной службе.

Отметим, претензии ФАС относятся к 2017 году. Тогда Россия имела право вести вылов рыбы в 200-мильной зоне у побережья Японии в северо-западной части Тихого океана. Объем разрешенной квоты составил 23,68 тыс. т. Речь идет о вылове скумбрии, иваси и анчоуса.

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