Фонтан на площади Ленина в Петербурге временно работает в статическом режиме Вышли из строя блоки управления свето-музыкальным шоу

В течение двух недель фонтанный комплекс на площади Ленина в Петербурге будет работать без свето-музыкального сопровождения. Об этом в понедельник сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Причина – выход из строя блоков управления свето-музыкальным шоу. Новое оборудование поставят в течение двух недель.

Добавим, «Водоканал» решил капитально отремонтировать фонтан на Московской площади. Соответствующий конкурс разместили на сайте госзакупок. Подрядчика на выполнение контракта на 191 млн рублей выберут до 27 августа.