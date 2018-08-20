Фонтан на площади Ленина в Петербурге временно работает в статическом режиме

В течение двух недель фонтанный комплекс на площади Ленина в Петербурге будет работать без свето-музыкального сопровождения. Об этом в понедельник сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Причина – выход из строя блоков управления свето-музыкальным шоу. Новое оборудование поставят в течение двух недель.
Добавим, «Водоканал» решил капитально отремонтировать фонтан на Московской площади. Соответствующий конкурс разместили на сайте госзакупок. Подрядчика на выполнение контракта на 191 млн рублей выберут до 27 августа.
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