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20.08.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Средний чек, минимум безработных и инфраструктура. Итоги понедельника

Аграрии предложили ограничить экспорт зерна. По данным «Ромира», средний чек покупателя в России достиг минимума за два года. При этом, Минтруд заявил о минимальном уровне безработицы в России с 1991 года. «Магнит» хочет провести обратный выкуп акций. МЭР направило в правительство план по развитию инфраструктуры на 7 трлн рублей. Суд в Москве арестовал бывшего замгендиректора РКК «Энергия».

Коллаж АБН

Аграрии предлагают ограничить экспорт зерна из-за его нехватки — СМИ. Также нехватки зерна опасаются производители мяса.

«Ромир»: В июле средний чек российского покупателя достиг минимума за два года. Он составил 496 рублей.

«Магнит» объявил о намерении провести buy back. Компания намерена провести обратный выкуп акций для обеспечения долгосрочной программы мотивации.

МЭР отправило в правительство план развития инфраструктуры на 7 трлн рублей. Ведомство хочет построить около 700 объектов.

Безработица в России достигла минимума с 1991 года – Минтруд. По данным ведомства, в настоящий момент без работы 684,7 тыс. человек.

Суд арестовал бывшего замгендиректора РКК «Энергия». Он арестован до 16 октября.

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