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20.08.18 / 11:19 Новости / Россия и мир / Экономика

Молдавия пока что не будет вести переговоры с «Газпромом» по подписанию нового договора о поставках газа

Предыдущий действует до конца 2019 года

Россия ждет

Коллаж АБН

Правительство Молдавии пока что не будет вести переговоры с российским «Газпромом» о подписании нового договора на поставку газа. Об этом в понедельник заявил министр экономики и инфраструктуры страны Кирилл Габурич.

Актуальный на настоящий момент договор с «Газпромом» действует до конца 2019 года. Кроме того, молдавское правительство собирается дождаться сдачи в эксплуатация газопровода Кишинев – Унгены, который свяжет Молдавию и Румынию. Тогда, по мнению Габурича, появится альтернатива «Газпрому», передает слова министра «Интерфакс».

Договор между «Газпромом» и правительством Молдавии подписан в 2008 году. Договор продлевается ежегодно. Цена на газ рассчитывается ежеквартально в зависимости от цен на мировых рынках. Газопровод Кишинев — Унгены может быть построен уже в следующем году.

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